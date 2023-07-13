Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Putusan MK Sudah Final

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun. Putusan MK ini sudah final sehingga perdebatan mengenai hal tersebut harusnya disudahi.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan mengenai hal tersebut. Terkait hal itu, Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, menilai gugatan itu hanya memperkeruh masalah yang sebenarnya sudah selesai.

Menurutnya, gugatan MAKI atas putusan MK yang semestinya berlaku untuk pimpinan KPK periode selanjutnya hanya akan menimbulkan polemik baru, yang semestinya tidak terjadi lagi. Namun, ia yakin hal itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari pimpinan KPK dalam memberantas korupsi.

“Sebenarnya itu hak dari warga negara Indonesia untuk menggugat atau uji materi terhadap putusan MK sekalipun nanti akan menimbulkan perdebatan lagi namun hal itu tidak akan pernah mengganggu kinerja dari pimpinan KPK,” kata Harda dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Harda meyakini, pimpinan KPK akan bekerja dengan baik dan menjalankan tugas sesuai dengan putusan MK sampai 2024 tahun depan.

“Putusan MK sudah final, perdebatan sudah selesai dan masyarakat tidak menampik bahwa putusan MK langsung berlaku setelah ditetapkan jadi kurang jelas apalagi. Jadi saya yakin Bapak Firli Bahuri dan pimpinan KPK yang lain akan bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan banyak kasus yang ditangani sampai masa akhir jabatan tahun depan,” ucapnya.