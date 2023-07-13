Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ngopi Bareng Sambil Serap Aspirasi Warga, Partai Perindo: Ganjar Pranowo Pemimpin Ideal

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |20:40 WIB
Ngopi Bareng Sambil Serap Aspirasi Warga, Partai Perindo: Ganjar Pranowo Pemimpin Ideal
Ketua DPP Partai Perindo bidang sosial dan kesejahteraan rakyat Yerry Tawalujan. (Dok Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah --yang juga bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo-- Ganjar Pranowo dikenal sebagai figur pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

Salah satu kebiasaannya adalah mendengarkan aspirasi warga sambil duduk lesehan dan ngopi bareng.

Ketua DPP Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Partai Perindo, Yerry Tawalujan, menanggapi positif kedekatan Ganjar dengan rakyat.

Menurut Yerry, Ganjar membuktikan dirinya dicintai rakyat karena keramahan dan kerendahan hatinya. Selain itu, Ganjar bersungguh-sungguh menyerap aspirasi rakyat.

"Ganjar Pranowo adalah sosok ideal pemimpin bangsa karena dekat dan dicintai masyarakat. Kedekatannya dengan rakyat tidak dibuat-buat untuk pencitraan. Tapi natural, karena memang seperti itulah sifat Ganjar," kata Yerry, Kamis (13/7/2023).

Yerry Tawalujan --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- memaparkan, kedekatan tersebut dibuktikan saat Ganjar menjumpai warga. Ia ikut duduk lesehan sambil ngobrol dan menyerap aspirasi rakyat. Tak hanya mendengarkan, Ganjar langsung mencarikan solusi atasi masalah rakyat tersebut.

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- melanjutkan, figur Ganjar adalah tipe pemimpin yang memiliki kemampuan lengkap untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo.

"Kapasitas kepemimpinan Ganjar itu lengkap. Beliau visioner, punya gagasan, tipe pekerja dengan program-program solutif. Tegas memimpin tapi diimbangi kesantunan dan rendah hati. Lalu memiliki kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain dan berdiskusi bersama untuk mencari solusi," ujar Yerry.

Juru bicara nasional Partai Perindo--yang dikenal modern, peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- menambahkan, rakyat nyaman ketika bertemu Ganjar. Itu karena tidak ada jarak antara rakyat dan Gubernur Jateng tersebut.

