Pesan Prabowo ke Pemimpin Daerah: Kota-Kota Kita Harus Lebih Cantik Lagi

MAKASSAR - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan saran kepada para pemimpin daerah di Indonesia untuk mempercantik wilayahnya agar bisa menggaet wisatawan.

Pesan tersebut disampikan saat menghadiri Rakernas XIV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).

"Saya lihat, kota-kota kita harusnya lebih cantik lagi, lebih indah-indah lagi," ujar Prabowo.

Indonesia, kata Prabowo, perlu pariwisata sebagai penunjang devisa negara.

Karena itu, jika pemerintah daerah giat mempercantik kotanya masing-masing, hal tersebut dapat lebih membawa minat para wisatawan berkunjung dan menambah pemasukan negara untuk membiayai pembangunan.

"Itu saja yang saya titip," ujar Prabowo.