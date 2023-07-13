Kerja Sama Indonesia-Papua Nugini, BKSAP DPR: Berkontribusi Besar untuk Dua Negara

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana menyambut kedatangan Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, John Rosso ke Indonesia untuk membahas kerja sama dan investasi antar kedua negara.

Dia menilai, terbentuknya kerja sama Indonesia dengan Papua Nugini merupakan hal yang positif dan suatu langkah maju bagi kedua negara.

"Kami di parlemen berharap dengan terbentuknya Task Force yang diwakili oleh Hon. John Rosso dan Bapak Luhut Binsar Pandjaitan bisa berjalan dengan baik serta dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kedua negara, terutama di bidang hilirisasi mineral dan investasi," ujarnya.

Anggota DPR asal Bali ini menjelaskan bahwa kerja sama antar kedua negara ini akan membawa dampak positif yang cukup besar bagi perekonomian kedua negara. Menurutnya, tak hanya sektor mineral, tapi juga di sektor pariwisata, sosial budaya, pendidikan maupun perdagangan.

"Kami dari parlemen Indonesia selalu menjadi jembatan dalam hubungan bilateral antar berbagai negara. Melalui BKSAP, saya selalu membawa misi untuk mengenalkan Indonesia ke berbagai negara agar mereka tertarik melakukan kerja sama berbagai bidang, berinteraksi dan berinvestasi . Dalam jangka waktu 2 bulan ini, saya sudah 3 kali berkunjung ke PNG, saya diterima oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan dan Acting Speaker/Plt Ketua Nasional Parlement of Papua New Guinea (PNG), Hon Johnson Wapunai untuk membahas kerjasama dan hubungan bilateral kedua negara, termasuk pembahasan mengenai penerbangan direct flight Bali - Papua Nugini, dan saya ikut meresmikannya pada 2 Juli lalu di Bali," ucapnya.

"Bahkan, bulan mei lalu saya mengundang Delegasi Parlemen Papua Nugini, yakni Plt Ketua Nasional Parlement of Papua New Guinea (PNG), Hon Johnson Wapunai datang ke Museum Rudana, Bali untuk mengenalkan seni budaya kita. Saya yakin, melalui soft diplomacy seni dan budaya, hubungan kita dengan PNG akan kekang sepanjang waktu," imbuh Putu.