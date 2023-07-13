Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Jemaah Haji Tersesat, Partai Perindo Sarankan Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |22:06 WIB
Cegah Jemaah Haji Tersesat, Partai Perindo Sarankan Pemerintah Bentuk Satgas Khusus
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Bidang Keagamaan Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad menyatakan pemerintah sebagai penyelenggara haji perlu membentuk satgas baru terkait keamanan dan keselamatan para jemaah haji.

Hal itu terkait adanya kasus jemaah haji yang hilang saat pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

"Pada musim haji yang akan datang perlu diintensifkan upaya pengamanan dan penyelamatan jemaah dengan membentuk satgas khusus yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan jemaah haji dan barang-barang miliknya," kata Khaliq, Kamis (13/7/2023).

Abdul Khaliq Ahmad --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menyebutkan, kasus hilangnya jemaah tidak lain karena keteledoran petugas haji saat memantau pergerakan jemaah.

Politisi Partai Perindo -- yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyatakan, satgas baru itu untuk mengisi tugas mengawasi pergerakan jemaah selama rangkaian pelaksanaan ibadah haji.

