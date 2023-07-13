Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan dalam Kontrakan di Cengkareng

JAKARTA - Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di kamar kontrakan di Jalan Cemara, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu 12 Juli 2023.

Kapolsek Cengkareng, Kompol Hasoloan Situmorang menjelaskan bahwa jasad korban ditemukan di dalam kontrakannya dalam posisi tergeletak dengan kondisi membusuk.

“Yang pasti kondisi mayatnya sudah mulai membusuk ya, sudah proses pembusukan. (Diduga) sudah beberapa hari (tewas),” kata Hasoloan saat dihubungi.

Dia menceritakan, penemuan mayat tersebut bermula tetangganya mencium bau busuk. Setelah itu, warga mencoba untuk membuka pintu kamar kontrakan dari korban tersebut.