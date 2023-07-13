Dukung UMKM di Kalangan Perempuan, Perindo Bagikan KTA Berasuransi di Jaktim

JAKARTA - Bacaleg Perindo untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 6, Wahyu Nur Iman mengunjungi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dibidani oleh kalangan perempuan di wilayah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.

Kunjungan Wahyu beserta tiga bacaleg lainnya yakni bacaleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Ustadz Yusuf Mansur dan bacaleg partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta III, Tjioe Nofia Handayani atau dikenal Ci Mehong terasa spesial karena UMKM yang berada di Cilangkap Garden Kuliner tersebut dijalankan oleh kalangan perempuan, yang notabene merupakan Ibu-Ibu.

Selain meninjau perkembangan UMKM di kalangan perempuan, Wahyu beserta dua bacaleg lainnya ikut membagikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi dari Perindo. Dalam tujuannya memberdayakan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan, ia mengatakan KTA berasuransi tersebut dapat menjadi bantuan bagi masyarakat dalam mengantisipasi kecelakaan yang tidak terprediksi.

BACA JUGA: Mengenal Brigjen Iwan Bambang Setiawan dari PTRI PBB hingga Stafsus KSAD

"Jadi program KTA berasuransi ini diberikan kepada warga sesuai domisilinya. Perindo memberikan klaim kecelakaan senilai Rp300 ribu dan klaim meninggal dunia senilai tiga juta rupiah selama setahun," ujar Wahyu yang maju di dapil 6 Jakarta yakni Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makasar Jaktim, Kamis (13/7/2023).

Wahyu sebagai kader Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, mengungkapkan KTA berasuransi ini diberikan dengan syarat mudah serta gratis. Sebagai kader dari Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, program ini menjadi jaminan kesejahteraan yang ditawarkan bagi masyarakat.

BACA JUGA: Sejumlah Potongan Tubuh Korban Mutilasi di Sleman Terus Ditemukan

"Syaratnya cukup menjadi warga negara Indonesia yang berdomisili di dapil dimana Perindo hadir. Kemudian memiliki nomor telepon yang aktif, cukup itu saja lalu diaktifkan. Tak lupa, identitas ahli waris dari pemilik perlu dicantumkan untuk klaim pemilik yang wafat," tutur Wahyu.

Wahyu beserta Yusuf Mansur dan Ci Mehong itu melihat antusiasme usaha yang dijalankan oleh Isa Ginting, pemilik kios buah segar 630 Tarigan dan Budhe Parno selaku pemilik dari Mie Ayam Malaka, sebagai bentuk pemberdayaan perempuan yang nyata. Baginya, geliat UMKM di kalangan perempuan, perlu dibina lebih lanjut melalui jaminan kesejahteraan sehingga kecelakaan tidak menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut.

"Bagi kami, program KTA berasuransi ini sejalan dengan perhatian kita mendukung kemajuan ekonomi kerakyatan khususnya bagi perempuan yang bergerak di bidang UMKM. Perindo akan terus berperan aktif memperhatikan kesejahteraan masyarakat," tegas Wahyu.