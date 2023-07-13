Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kembali Torehkan Prestasi, Tebet Eco Park Besutan Anies Menang Design of The Year 2023

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:07 WIB
Kembali Torehkan Prestasi, Tebet Eco Park Besutan Anies Menang Design of The Year 2023
Tebet Eco Park kembali menerima penghargaan bergengsi Design of The Year 2023 (Foto: Okezone)
SINGAPURA- Tebet Eco Park kembali menorehkan prestasi dengan memenangkan penghargaan bergengsi bertaraf internasional, yakni President Design Award Singapore.

Taman yang dibangun pada era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan itu bahkan memenangkan Design of The Year 2023.

“Baru saja diumumkan: Selamat kepada 𝗧𝗲𝗯𝗲𝘁 𝗘𝗰𝗼 𝗣𝗮𝗿𝗸, Design of The Year di President*s Design Award 2023!,” tulis Instagram DesignSingapore Council pada Rabu(12/7/2023)

Menurut Anton Siura pendiri Siura Studio yang merancang Tebet Eco Park menjelaskan bahwa Tebet Eco Park didesain dengan mengusung tiga konsep utama dalam pengembangannya, yaitu fungsi ekologi, ruang sosial, edukasi serta rekreasi.

“Ketika Taman ini dibuka pada April 2022 kami menerima banyak sekali respon positif dari banyak komunitas dan pemerhati desain, dan ini membuka mata pemerintah apa yang dibutuhkan masyarakat terkait bagaimana taman yang baik untuk semua khususnya di Jakarta,” jelasnya

“Apalagi setelah setahun kami kunjungi kembali dan kami melihat taman ini berkembang dengan amat luar biasa baik itu dari sisi ekologinya maupun kemampuannya untuk menjadi ruang ketiga yang setara bagi semua,” tandasnya.

