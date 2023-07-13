Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tol Desari Macet, Ada Kecelakaan Beruntun

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:51 WIB
Tol Desari Macet, Ada Kecelakaan Beruntun
Kecelakaan beruntun di Tol Desari (Foto: Dimas Choirul)
JAKARTA - Sejumlah mobil pribadi terlibat kecelakaan lalu lintas beruntun di Tol Depok - Antasari (Desari) pada Kamis (13/7/2023) pagi.

"Ada laka di tol desari arah Jakarta di KM 6 +200 di bahu jalan tol, lalin merayap," ujar Dian salah satu pengemudi mobil yang melintas di lokasi kecelakaan, Kamis (13/7/2023) pagi.

Ia menyebutkan, kecelakaan tersebut terjadi pada bagian jalan yang memasuki bagian fly over. "Laka nya persis di bagian fly over," kata dia.

Kepolisian bersama ambulans dan pengelola jalan tol sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan laka beruntun tersebut.

Dari video yang dibagikan tampak sejumlah mobil terlibat kecelakaan dan mengalami ringsek cukup parah diduga karena tabrakan dalam kecepatan cukup tinggi.

Setidaknya ada beberapa mobil yang terlihat berhenti di bahu jalan tol karena terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut seperti Nissan Livina berwarna abu-abu tua, Kijang Innova berwarna hitam, Mitshubishi Expander berwarna putih.

(Arief Setyadi )

      
