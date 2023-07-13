Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger! Wanita Asal Bekasi Meninggal Mendadak di Masjid Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:02 WIB
Geger! Wanita Asal Bekasi Meninggal Mendadak di Masjid Depok
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
DEPOK - Geger seorang perempuan paruh baya asal Bekasi berinisial N (59) meninggal mendadak di Masjid Baiturrahman Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Rabu 12 Juli 2023 pagi.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Elni Fitri mengatakan dugaan sementara perempuan meninggal mendadak karena sakit. "Meninggal dunia diduga karena sakit," kata Fitri dalam keterangannya dikutip, Kamis (13/7/2023).

"Diduga Korban meninggal dunia karena sakit dan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya," tambahnya.

Fitri menyebut barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi merupakan tas milik korban yang berisi pakaian hingga sejumlah surat.

"Barang bukti tas milik korban yang berisi pakaian, alat mandi dan surat-surat," ucapnya.

Fitri menjelaskan kronologi berawal saksi melihat korban datang ke Masjid Baiturrahman sekira jam 04.30 WIB begitu korban datang saksi melihat korban sedang mengeluh sakit sambil memegang perutnya.

