Jalan di Kolong Semanggi Arah Blok M Ditutup, Pengendara Diimbau Cari Jalur Alternatif

JAKARTA - Pengendara jalan yang hendak melintasi kawasan Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Blok M diminta untuk mencari jalur alternatif. Pasalnya, terdapat penutupan jalan di kolong Semanggi.

Informasi itu disampaikan oleh akun Instagram @tmcpoldametro pada Kamis (13/72023) ini. Disebutkan, adanya penutupan Jalan di Kolong Semanggi lantaran adanya pengerjaan pengaspalan.

Adapun penutupan tersebut telah dilakukan sejak sekira pukul 06.25 WIB hingga saat ini. Petugas kepolisian pun telah berada di lokasi untuk mengurai kepadatan dan mengarahkan pengendara untuk mengambil rute alternatif bagi yang hendak mengarah Blok M.

"06.25 Terdapat Pengerjaan Pengaspalan Jalan di Kawasan Jalur Lambat Kolong Semanggi, untuk arus lalu lintas yang menuju arah JI. Jendral Sudirman ditutup Sementara," tulis admin sebagaimana dilihat pada Kamis (13/7/2023).

Akibat penutupan jalan tersebut, pengendara motor harus berputar-putar agar bisa mengarah ke Blok M. Netizen pun mengomentari penutupan jalan tersebut, yang mana paling banyak berkomentar agar pengerjaan tersebut seharusnya dilakukan pada malam hari, bukan pada waktu pagi atau siang hari lantaran menjadi waktu sibuk arus lalu lintas.