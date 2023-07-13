Bikin Haru, Fahmi Menangis Sesegukan Sambil Bakar Undangan Resepsi Pernikahan

BOGOR - Pilu masih dirasakan Fahmi Husaeni (26) setelah ditinggalkan Anggi Anggraeni (21). Wanita yang baru sehari dinikahinya itu sempat dilaporkan hilang, namun ternyata kembali ke pelukan mantan pacarnya.

Padahal, Fahmi berencana menggelar resepsi pernikahan pada 15 Juli 2023. Namun, semuanya kandas karena pernikahannya berakhir dengan perceraian.

Di media sosial, beredar video pria bernama Fahmi membakar undangan resepsi pernikahannya dengan Anggi Anggreani. Sambil menangis sesegukan, satu per satu surat undangan pernikahan ia bakar.

Fahmi membakar surat undangan pernikahan sebagai ungkapan kekecewaannya karena Anggi memilih pergi bersama kekasihnya usai sehari melangsungkan ijab kabul.

"Saya tidak tau ke depannya akan seperti apa, tapi aku yakin rencana Allah pasti lebih baik," tulis Fahmi dalam keterangan video yang diunggah akun TikTok miliknya @fahmi_h07_ seperti dilihat Kamis (13/7/2023).