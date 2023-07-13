Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bikin Haru, Fahmi Menangis Sesegukan Sambil Bakar Undangan Resepsi Pernikahan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:24 WIB
Bikin Haru, Fahmi Menangis Sesegukan Sambil Bakar Undangan Resepsi Pernikahan
Fahmi Husaeni saat membakar undangan menangis sesegukan (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

BOGOR - Pilu masih dirasakan Fahmi Husaeni (26) setelah ditinggalkan Anggi Anggraeni (21). Wanita yang baru sehari dinikahinya itu sempat dilaporkan hilang, namun ternyata kembali ke pelukan mantan pacarnya.

Padahal, Fahmi berencana menggelar resepsi pernikahan pada 15 Juli 2023. Namun, semuanya kandas karena pernikahannya berakhir dengan perceraian.

Di media sosial, beredar video pria bernama Fahmi membakar undangan resepsi pernikahannya dengan Anggi Anggreani. Sambil menangis sesegukan, satu per satu surat undangan pernikahan ia bakar.

Fahmi membakar surat undangan pernikahan sebagai ungkapan kekecewaannya karena Anggi memilih pergi bersama kekasihnya usai sehari melangsungkan ijab kabul.

"Saya tidak tau ke depannya akan seperti apa, tapi aku yakin rencana Allah pasti lebih baik," tulis Fahmi dalam keterangan video yang diunggah akun TikTok miliknya @fahmi_h07_ seperti dilihat Kamis (13/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement