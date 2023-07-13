Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Bersama DPD Depok Door to Door Sosialisasikan KTA Berasuransi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:00 WIB
Bacaleg Perindo Tati Sri Hardina Bersama DPD Depok <i>Door to Door</i> Sosialisasikan KTA Berasuransi
A
A
A

DEPOK - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Partai Perindo, Anwar Nurdin blusukan 'door to door' mensosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi di RT 1 RW 8 Cagar Alam, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Kamis (13/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia Tati didampingi Anwar mensosialisasikan KTA berasuransi secara langsung dengan diselingi dengan pembagian minyak goreng kemasan sebanyak 200 buah. Bahkan blusukan hingga ke gang sempit di permukiman padat tersebut.

"Kegiatan hari ini kita door to door ke rumah warga di RT 1 RW 8 Pancoran Mas untuk mensosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kita sambil melihat kondisi lingkungan dan kondisi warga sekitar," kata Tati dilokasi, Kamis (13/7/2023).

Tati yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Barisan Penjaga (Baja) Perindo Jawa Barat mendapati keluhan warga terkait masalah sampah serta kesejahteraan warga.

"Yang diharapkan dan dikeluhkan warga Pancoran Mas adalah masalah sampah karena sangat memprihatinkan sampah ini terlalu banyak dan tidak ada solusi bagi warga untuk membuangnya terlalu penuh di Cipayungnya juga. Satu lagi masalah kesejahteraan kami datang door to door untuk mengetahui langsung memang sangat memprihatinkan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Depok, Anwar Nurdin menilai KTA berasuransi sangat bermanfaat bagi warga yang mayoritas berkendara dalam beraktivitas. Ia pun menyebut tak hanya sebatas sosialisasi melainkan langsung dilakukan aktivasi KTA berasuransi tersebut.

"Baik hari ini kita sosialisasi KTA berasuransi dengan bu Tati Bacaleg Pancoran Mas Depok di Jalan PSKD Lama, KTA ini sangat bermanfaat sekali untuk warga karena disini mayoritas mereka berkendara dengan adanya asuransi ini mengkover kecelakaan hingga kematian," ujar Anwar.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Perindo Depok Partai Perindo
