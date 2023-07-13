Kebakaran Terjadi di 2 Lokasi Kawasan Jaksel, Salah Satunya karena Minyak Goreng

JAKARTA - Kebakaran terjadi di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di sebuah kafe kawasan Blok M, Kebayoran Baru dan di sebuah rumah kawasan Kebagusan, Pasar Minggu. Namun, tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut.

Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Paryo mengatakan, kebakaran di kawasan Kebayoran Baru terjadi di Kafe Filosofi Kopi, yang mana kebakaran terjadi pada Kamis (13/7/2023) sekira pukul 08.17 WIB. Sebanyak 4 unit mobil dan 18 personel dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api hingga akhirnya api pada sekira pukul 09.10 WIB.

"Awalnya karyawan toko sedang menggoreng masakan menggunakan kompor. Lalu, dia memanaskan masakan menggunakan kompor lain yang ada di sebelahnya," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, karyawan tersebut terlalu fokus memanaskan makanan sehingga lupa memperhatikan masakan yang tengah digorengnya itu. Alhasil, minyak yang ada di penggorengan menimbulkan efek panas ke langit-langit hingga timbul api menyambar kabel di atas dapur.

"Efek panas dari minyak goreng akhirnya menimbulkan api dan membuat dapur di toko terbakar," tuturnya.

Adapun kebakaran di kawasan Kebagusan, Pasar Minggu menimpa sebuah rumah milik warga di Jalan Suman Enor RT 02/05 pada sekira pukul 07.00 WIB. Sebanyak 17 unit mobil damkar dan 75 personel pun dikerahkan ke lokasi guna pemadaman api.

Api akhirnya berhasil dipadamkan sekira pukul 09.00 WIB, yang mana api tak sampai merambat ke rumah-rumah warga lainnya. Kebakaran tersebut diduga terjadi karena adanya korsleting listrik dari atap rumah warga.

(Khafid Mardiyansyah)