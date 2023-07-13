Terima KTA Berasuransi dari Perindo, Warga Pancoran Mas Depok: Bisa Digunakan Bila Alami Kecelakaan

DEPOK - Jubaidah salah satu warga yang menerima KTA berasuransi dari Partai Perindo mengatakan bisa digunakan apabila mengalami kecelakaan. Diketahui Partai Perindo yang dikenal dengan partai modern yang peduli rakyat kecil mulai giat melakukan pembagian KTA berasuransi secara gratis kepada masyarakat.

"Mudah mudahan ke depannya Perindo bisa lebih bermasyarakat lagi dengan KTA berasuransi ini bisa digunakan sebaik mungkin apabila mengalami kecelakaan bisa mendapatkan asuransi," ucap Jubaidah kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (13/7/2023).

Jubaidah menyebut bahwa KTA berasuransi diperoleh secara gratis dan berlaku selama satu tahun.

"Nggak berbayar ini gratis dan berlaku selama satu tahun," ujarnya.

Sebelumnya, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Partai Perindo, Anwar Nurdin blusukan 'door to door' mensosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi di RT 1 RW 8 Cagar Alam, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Kamis (13/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia Tati didampingi Anwar mensosialisasikan KTA berasuransi secara langsung dengan diselingi dengan pembagian minyak goreng kemasan sebanyak 200 buah. Bahkan blusukan hingga ke gang sempit di permukiman padat tersebut.