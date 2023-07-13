Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima KTA Berasuransi dari Perindo, Warga Pancoran Mas Depok: Bisa Digunakan Bila Alami Kecelakaan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:39 WIB
Terima KTA Berasuransi dari Perindo, Warga Pancoran Mas Depok: Bisa Digunakan Bila Alami Kecelakaan
A
A
A

DEPOK - Jubaidah salah satu warga yang menerima KTA berasuransi dari Partai Perindo mengatakan bisa digunakan apabila mengalami kecelakaan. Diketahui Partai Perindo yang dikenal dengan partai modern yang peduli rakyat kecil mulai giat melakukan pembagian KTA berasuransi secara gratis kepada masyarakat.

"Mudah mudahan ke depannya Perindo bisa lebih bermasyarakat lagi dengan KTA berasuransi ini bisa digunakan sebaik mungkin apabila mengalami kecelakaan bisa mendapatkan asuransi," ucap Jubaidah kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (13/7/2023).

Jubaidah menyebut bahwa KTA berasuransi diperoleh secara gratis dan berlaku selama satu tahun.

"Nggak berbayar ini gratis dan berlaku selama satu tahun," ujarnya.

Sebelumnya, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas, Tati Sri Hardina bersama Ketua DPD Partai Perindo, Anwar Nurdin blusukan 'door to door' mensosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) berasuransi di RT 1 RW 8 Cagar Alam, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat pada Kamis (13/7/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia Tati didampingi Anwar mensosialisasikan KTA berasuransi secara langsung dengan diselingi dengan pembagian minyak goreng kemasan sebanyak 200 buah. Bahkan blusukan hingga ke gang sempit di permukiman padat tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179277//perindo-YCPt_large.jpg
Kepsek SDN Pesanggrahan Berharap Sosialisasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179276//perindo-rkt9_large.jpg
KPAI Sebut Sosialisi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah Sangat Bermanfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179156//agus-CtjG_large.jpg
Mengimajinasikan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101//perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847//partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement