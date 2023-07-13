Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Penipu Modus Calo Pekerjaan di Tangerang!

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |12:59 WIB
Polisi Tangkap Penipu Modus Calo Pekerjaan di Tangerang!
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Seorang pria berinisial A (31) ditangkap jajaran Polsek Cikupa lantaran melakukan tindak pidana penipuan. Dia diringkus di rumah kontrakannya Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Kapolsek Cikupa AKP Imam Wahyu Pramono mengatakan, tersangka A melakukan penipuan dengan modus rekrutmen tenaga kerja. Kepada korbannya, tersangka A mengaku bisa membantu agar dapat bekerja di salah satu perusahaan di wilayah Cikupa.

"Modusnya bisa masukin kerja. Namun, korban dimintai uang sebesar Rp6 juta dengan alasan sebagai biaya administrasi," kata Imam, Kamis (13/7/2023).

Dikatakan Imam, pelaku mengaku bisa membantu korban bekerja. Sehingga korban bersedia memberikan itu pada Minggu 15 Januari 2023. Namun, hingga beberapa waktu kemudian, korban tidak kunjung bekerja. Korban kemudian menceritakan hal itu kepada pamannya.

"Korban dan pamannya kemudian menemui tersangka. Pada pertemuan itu korban mendesak tersangka untuk dipekerjakan sesuai janji, hingga akhirnya tersangka mengaku tidak bisa melakukan sesuai apa yang telah dijanjikan," ujar Imam.



      
