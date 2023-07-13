Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Bayi Terbungkus Kain Hebohkan Bogor, Warga Sempat Dengar Suara Tangisan Perempuan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:24 WIB
Mayat Bayi Terbungkus Kain Hebohkan Bogor, Warga Sempat Dengar Suara Tangisan Perempuan
BOGOR - Warga Gunung Gadung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor digegerkan dengan temuan mayat bayi diduga laki-laki. Mayat bayi tersebut terbungkus kain dengan bercak darah.

Menurut saksi, Andri peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.00 WIB. Dirinya diminta tolong oleh salah satu penjual kembang untuk memeriksa gumpalan kain yang mengeluarka bau menyengat dengan bercak darah di tangga menuju pemakaman.

"Saya liat ada kaki, saya laporan ke Babinmas. Terus ada darah di kain-kain, ada kaki di situ," kata Andri kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).

Ketika diperiksa, rupanya kaki tersebut merupakan mayat bayi yang diduga berjenis kelamin laki-laki. Terlihat olehnya masih terdapat tali pusar dan darah.

"Dari kemarin, cuma ada darah-darah sama baju cuma gak ada yang berani lihat. Tadi pas dateng saya, saya liatin penasaran," ungkap Andri.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
bogor Bayi Mayat Bayi
