INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil yang Tabrakan Beruntun Dievakuasi, Tol Desari Kembali Lancar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:56 WIB
Mobil yang Tabrakan Beruntun Dievakuasi, Tol Desari Kembali Lancar
Kecelakaan di Tol Desari (Foto: Dimas Choirul)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Depok-Antasari arah Jakarta di KM 6 +200 melibatkan 3 kendaraan hingga membuat arus lalu lintas di lokasi mengarah ke Jakarta Selatan mengalami kepadatan. Namun, saat ini arus lalu lintas telah kembali normal dan lancar.

"Saat ini, lalu lintas sudah lancar, kepadatan itu saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saja, pukul 06.20 WIB. Ada tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan tadi pagi, lokasinya dari arah Selatan ke Utara, arah ke Antasari," ujar petugas Call Center Senkom Desari, Tara saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan Mitsubishi Expander, Toyota Innova, dan Nissan Livina, yang mana terjadi pada Kamis pagi tadi, sekira pukul 06.20 WIB. Kecelakaan diduga terjadi lantaran kendaraan tak saling menjaga jarak hingga pengemudinya tak sempat menginjak rem tepat waktu.

"Tak ada korban apa-apa (korban jiwa maupun luka berat), hanya kerusakan mobil saja, material dari pengguna jalan," katanya.

Akibat kecelakaan tersebut, kata dia, kendaraan mengalami kerusakan hingga membuat kacanya pecah dan berserakan di jalan, begitu juga dengan oli kendaraan yang tumpah hingga membasahi jalanan. Pasca kecelakaan terjadi, sekira pukul 06.35 WIB petugas lantas melakukan evakuasi pada kendaraan-kendaraan tersebut.

"Selang berapa menit langsung kita evakuasi, kita arahkan semua petugas, disitulah terjadi kepadatan pasca terjadi karena mobil yang beruntun itu memakan 2 lajur, lajur 1 dan lajur 2, jadi yang terpakai itu hanya lajur 3, sedangkan di lajur 2 itu ada berceceran oli. Petugas lalu melakukan pembersihan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
