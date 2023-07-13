Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Tawuran Kabur saat Disergap Polisi, Tiga Motor dan Sajam Ditinggal

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:00 WIB
Pelaku Tawuran Kabur saat Disergap Polisi, Tiga Motor dan Sajam Ditinggal
Polisi sita sajam dan motor pemilik pelaku tawuran (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan tawuran berhasil disita polisi di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Senjata tajam itu ditinggal pemiliknya yang kabur ketika disergap polisi.

"Pemiliknya kabur," kata Kapolsek Cibinong, AKP Waluyo dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Kata dia, senjata tajam yang disita itu merupakan hasil dari patroli yang digelar dini hari tadi. Terdapat beberapa jenis senjata tajam mulai dari celurit, pedang yang dimodifikasi, golok hingga stik golf.

"Diduga benda-benda tersebut akan digunakan untuk menggelar aksi tawuran," jelasnya.

Tak hanya senjata tajam, polisi turut mengamankan tiga unit motor yang ditinggal pemiliknya. Selanjutnya, barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cibinong.

"Langsung kita amankan di Polsek," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement