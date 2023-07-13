Pelaku Tawuran Kabur saat Disergap Polisi, Tiga Motor dan Sajam Ditinggal

BOGOR - Sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan tawuran berhasil disita polisi di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor. Senjata tajam itu ditinggal pemiliknya yang kabur ketika disergap polisi.

"Pemiliknya kabur," kata Kapolsek Cibinong, AKP Waluyo dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Kata dia, senjata tajam yang disita itu merupakan hasil dari patroli yang digelar dini hari tadi. Terdapat beberapa jenis senjata tajam mulai dari celurit, pedang yang dimodifikasi, golok hingga stik golf.

"Diduga benda-benda tersebut akan digunakan untuk menggelar aksi tawuran," jelasnya.

Tak hanya senjata tajam, polisi turut mengamankan tiga unit motor yang ditinggal pemiliknya. Selanjutnya, barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cibinong.

"Langsung kita amankan di Polsek," tambahnya.