INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Komunitas Ojol Indonesia Tambah Posko Pemenangan Ganjar Presiden di Jakarta

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:35 WIB
Komunitas Ojol Indonesia Tambah Posko Pemenangan Ganjar Presiden di Jakarta
Komunitas Ojol Indonesia dukung Ganjar jadi Presiden 2024 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo dari kalangan Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia mendukung penuh Ganjar agar bisa menjadi Presiden pada Pilpres 2024. Karena itu, mereka kembali melakukan bedah pangkalan atau basecamp pengemudi ojol di wilayah Jakarta Barat, Rabu 12 Juli 2023.

Juru Bicara Kajol Indonesia, Risnandar mengatakan setelah dibedah, basecamp ojol itu pun dijadikan Posko Pemenangan Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024.

"Hari ini, Kajol Indonesia dukung Ganjar ada di Jakarta Barat. Untuk kegiatan kami kali ini yaitu bedah basecamp dan juga (pembentukan) posko pemenangan untuk Pak Ganjar Pranowo," katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (13/7/2023).

Kelompok relawan Ganjar tersebut mengajak para driver ojol berdiskusi untuk menyerap aspirasi mereka sekaligus menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024.

Menurut Risnandar, respons para driver ojol di wilayah Jakarta Barat sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari bedah basecamp yang dikerjakan secara gotong royong maupun pada sesi diskusinya.

"Kami juga menggelar diskusi santai dengan teman-teman driver ojol. Dengan temanya itu, mencari pemimpin di 2024 nanti," ujar Risnandar merujuk sosok Ganjar Pranowo sebagai kriteria pemimpin pilihan mereka.

Sejak pertama dideklarasikan, kelompok sukarelawan yang tergabung dalam Kajol Indonesia langsung melakukan pergerakan menggalang dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024.

Risnandar meyakinkan dukungan itu terus bertambah setelah mereka aktif menyosialisasikan Ganjar Pranowo lewat kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu, masyarakat juga melihat kepedulian Ganjar terhadap para driver ojol di wilayah Jawa Tengah dari program bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpinnya.

"Untuk dukungan dari teman-teman driver ojol sendiri itu total yang sudah tergabung di Kajol Indonesia dukung Ganjar sampai hari ini mencapai 150 ribu orang. Itu tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
