Selesai Revitalisasi, Halte Transjakarta Gatot Subroto LIPI Kembali Beroperasi Besok

JAKARTA - Halte Gatot Subroto LIPI, Jakarta Selatan kini dapat diakses kembali oleh pelanggan pasca dilakukan revitalisasi. Halte ini kembali efektif melayani pelanggan Transjakarta mulai Jumat besok (14/7/2023).

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Wibowo menyampaikan Halte Gatot Subroto LIPI melayani koridor 9 (Pluit – Pinang Ranti). Beroperasinya halte ini semakin memudahkan akses mobilitas mayarakat dalam menggunakan Transjakarta.

“Pelanggan mulai besok sudah dapat menggunakan halte ini seperti biasa. Halte ini hadir dengan peningkatan untuk kenyamanan masyarakat, khususnya pelanggan Transjakarta,” ujar Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Dia menilai pasca revitalisasi kapasitas halte Transjakarta Gatot Subroto LIPI meningkat menjadi 924 pelanggan dibanding sebelumnya yang hanya 138 pelanggan. “Kedua kapasitas di kedua arah baik arah Pinang Ranti maupun arah Pluit,” katanya.

Penambahan lainnya juga dilakukan pada mesin tap in dan tap out sehingga mengurai antrean pelanggan baik yang akan masuk maupun keluar halte. Halte ini juga terdapat dua lift prioritas untuk akses inklusif yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan disabilitas.

“Kenyamanan dan keamanan pelanggan adalah yang utama bagi kami. Transjakarta akan terus konsisten dalam menghadirkan layanan transportasi yang memudahkan mobilitas masyarakat sehari-hari," pungkasnya.

