INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wanita Hamil Ditemukan Tewas di Cengkareng, Ada Bekas Cekikan di Leher

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:38 WIB
Wanita Hamil Ditemukan Tewas di Cengkareng, Ada Bekas Cekikan di Leher
Mayat wanita hamil ditemukan di Cengkareng. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang wanita hamil ditemukan tewas mengenaskan di kamar kontrakan Jalan Cemara, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu (12/7/2023) malam.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri Kurniawan mengatakan, wanita yang ditemukan sudah hampir membusuk tersebut diduga tewas dengan cara dicekik.

"Iya, dugaan awal ada pembunuhan karena ada bekas cekikan di leher," ujar Andri saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).

Ia memastikan, mayat tersebut merupakan seorang wanita hamil. Hal itu, Ia pastikan sesuai keterangan tetangga korban.

"Dari keterangan saksi, korban dalam kondisi hamil. Pada saat ditemukan dalam kondisi hamil," ucapnya.

Andri mengatakan jenazah korban hingga kini telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilautopsi.

"Polisi masih mendalami, mencari tahu identitas korban. (Saat ini) sedang diautopsi. Nanti diinfokan hasil autopsinya apa," ujarnya.

Di sisi lain, Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan Situmorang mengatakan korban telah tewas beberapa hari lalu. Kondisi tubuh korban sudah mulai membusuk ketika pertama kali ditemukan.

"(Diduga) sudah beberapa hari (meninggal)," ujarnya.

