Viral Atlet MMA Lumpuhkan Pengemudi Ugal-ugalan di Tangerang

TANGERANG - Beredar video viral dua pengendara mobil terlibat perkelahian di Greenwich, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Awalnya, tampak seorang pengendara menghampiri mobil sedan berwarna merah dengan pelat nomor B 1161 B10.

Pengendara mobil merah itu pun keluar dengan membawa besi yang diduga kunci setir. Kedua orang itu terlibat cekcok.

Diketahui, orang yang menghampiri pengendara mobil merah tersebut adalah Rudy Agustian yang merupakan atlet MMA.

Tak lama cekcok, Rudy kemudian melumpuhkan pengendara mobil merah tersebut dengan cara diseruduk hingga tersungkur. Namun, tidak ada pemukulan.

Peristiwa itu menarik perhatian warga lainnya yang turut ke lokasi untuk menengahi. Peristiwa ini sempat diunggah Rudy di akun Instagram resminya.

Dalam unggahannya, Rudy mengatakan orang tersebut menyetir mobil dengan ugal-ugalan. Pengendara tersebut pun hampir menyerempet Rudy yang tengah mengendarai mobil yang ditumpangani anak dan istrinya.

"Saya klakson dia makin kencang, dia salip saya, saya kejar, saya klakson lagi. Dia buka kaca, ngoceh-ngoceh suruh minggir. Akhirnya dia berhenti depan saya," ucapnya dikutip Kamis (13/7/2023).

"Debat debat debat dan akhirnya ada kejadian ini. Cukup lumpuhkan aja sih. Gak perlu ada pemukulan atau tendangan. Kontrol 2 tangannya, takedown siku di leher," tambah Rudy.

Rudy meminta pengendara tersebut barhati-hati. Dia meminta jangan menyetir dalam posisi mabuk dan merokok. Hal itu karena akan membahayakan orang lain.