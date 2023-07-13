Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesenjangan Sosial Bukan Faktor Utama Tawuran, Anak Orang Kaya Juga Ada yang Ikutan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |15:53 WIB
Kesenjangan Sosial Bukan Faktor Utama Tawuran, Anak Orang Kaya Juga Ada yang Ikutan
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Fenomena tawuran seolah menjadi hal lumrah di kalangan anak muda. Bahkan, belum lama ini bocah 14 tahun berinisial RZ meninggal dunia akibat tawuran di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Melihat fenomena itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, kesenjangan sosial bukan menjadi faktor utama terjadinya tawuran. Orang-orang dengan ekonomi menengah, kata dia, juga terlibat tawuran.

"Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tawuran, faktor kesenjangan sosial terkadang juga bukan menjadi salah satu faktor utama. Kenapa? karena terkadang yang terlibat tawuran juga dari kalangan anak - anak berada," ujar Komarudin saat dikonfirmasi wartawan, kamis (13/7/2023).

Banyak pelaku yang sudah diamankan ternyata keadaan ekonomi orangtuanya mampu. "Artinya kita tidak hanya bisa melihat dari faktor kesenjangan sosial," sambungnya.

Ia melihat, tawuran lebih disebabkan karena salah pergaulan di lingkungan kaum remaja. Sebab, sebagian dari pelaku tawuran, ingin menunjukan jati diri kepada kelompok-kelompok tertentu.

"Saya lebih kepada faktor pergaulan. Pergaulan yang bahasa anak muda sekarang eksistensi mencari jati diri," ujar Komarudin.

