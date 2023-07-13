Polisi Kantongi Identitas Pemobil Arogan yang Dilumpuhkan Atlet MMA di Pagedangan

TANGERANG - Kapolsek Pagedangan, AKP Seala Syah Alam telah mengantongi identitas pengendara mobil arogan yang terlibat perkelahian di Greenwich, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam perkelahian itu, melibatkan Rudy Agustian yang merupakan atlet MMA dengan pengendara mobil arogan sedan berwarna merah dengan plat nomor B 1161 B10.

"Terkait video yang beredar tersebut kami masih dalami dan coba komunikasi dengan yang bersangkutan tapi belum ada respons. Tetapi untuk identitas pengendara merah kami sudah kantongi," ujarnya, Kamis (13/7/2023).

Seala mengaku masih menunggu konfirmasi dari Rudy terkait peristiwa tersebut untuk melakukan tindakan selanjutnya. "Kami masih menunggu konfirnasi dari pemilik video," ucapnya.

Sebelumnya, beredar video dua orang pengendara mobil terlibat perkelahian di Greenwich, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Nampak, mulanya seorang pengendara menghampiri mobil sedan berwarna merah dengan plat nomor B 1161 B10.

Pengendara mobil merah itu pun keluar dengan membawa besi yang diduga kunci stir. Kedua orang itu pun terlibat cek cok. Diketahui, orang yang menghampiri pengendara mobil merah tersebut adalah Rudy Agustian yang merupakan atlet MMA.