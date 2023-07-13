2 Pekerja Galian di Bekasi Tewas Tersetrum, Polisi Turun Tangan

BEKASI - Tiga dari dua orang pekerja galian perusahaan air minum di Kabupaten Bekasi tersengat listrik. Satu orang selamat dan mendapatkan perawatan. Dua di antaranya tewas akibat tersetrum.

"Ada tiga orang pekerja galian PDAM yang saat itu sedang menggali namun tersetrum aliran listrik yang mengakibatkan dua orang meninggal, dan satu orang dirawat," ujar Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).

Peristiwa mengenaskan terjadi di Jalan Buyut Khaifa, Kampung Pulo Pisang, Kecamatan Karangbahagia, pada Rabu (12/7/2023). Diketahui korban yakni berinisial D (31) dan D (27) yang merupakan warga Cirebon. Sementara itu, satu pekerja lain, AM, dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Dua korban yang tewas sudah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi. Saat ini korban yang mendapatkan perawatan sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya," jelas Hotma.

Adapun kasusnya ini polisi masih didalami dan akan meminta keterangan tiga saksi di lokasi kejadian. Dan akan memanggil pihak perusahaan air minum guna kepentingan untuk dimintai keterangan.

"Seumpama ada listrik, itu kabelnya siapa? Itu masih dalam penyelidikan," tambah Hotma.

(Khafid Mardiyansyah)