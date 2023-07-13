Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Pekerja Galian di Bekasi Tewas Tersetrum, Polisi Turun Tangan

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |16:36 WIB
2 Pekerja Galian di Bekasi Tewas Tersetrum, Polisi Turun Tangan
A
A
A

BEKASI - Tiga dari dua orang pekerja galian perusahaan air minum di Kabupaten Bekasi tersengat listrik. Satu orang selamat dan mendapatkan perawatan. Dua di antaranya tewas akibat tersetrum.

"Ada tiga orang pekerja galian PDAM yang saat itu sedang menggali namun tersetrum aliran listrik yang mengakibatkan dua orang meninggal, dan satu orang dirawat," ujar Kasi Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).

Peristiwa mengenaskan terjadi di Jalan Buyut Khaifa, Kampung Pulo Pisang, Kecamatan Karangbahagia, pada Rabu (12/7/2023). Diketahui korban yakni berinisial D (31) dan D (27) yang merupakan warga Cirebon. Sementara itu, satu pekerja lain, AM, dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Dua korban yang tewas sudah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi. Saat ini korban yang mendapatkan perawatan sudah diperbolehkan pulang ke rumahnya," jelas Hotma.

Adapun kasusnya ini polisi masih didalami dan akan meminta keterangan tiga saksi di lokasi kejadian. Dan akan memanggil pihak perusahaan air minum guna kepentingan untuk dimintai keterangan.

"Seumpama ada listrik, itu kabelnya siapa? Itu masih dalam penyelidikan," tambah Hotma.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi kecelakaan kerja mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179258//viral-iUna_large.jpg
Kesaksian Warga saat Detik-Detik Kereta Purwojaya Anjlok: Terdengar Suara Gemuruh Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179241//viral-TLBt_large.jpg
Roda Kereta Purwojaya Lepas dari Rangkaian saat Anjlok, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179233//kereta-bSKf_large.jpg
Penumpang Kereta Purwojaya yang Anjlok Dievakuasi ke Stasiun Kedunggedeh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179229//viral-EKpr_large.jpg
Kereta Anjlok di Stasiun Kedunggedeh, Perjalanan KAI Jurusan Jakarta-Bekasi Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203//mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155//mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement