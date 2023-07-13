Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lagi Ganti Ban, Truk Tangki Air Tertabrak Truk Fuso di Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:14 WIB
Lagi Ganti Ban, Truk Tangki Air Tertabrak Truk Fuso di Tol Jagorawi
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Dua unit truk besar terlibat kecelakaan di ruas Tol Jagorawi KM 22, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, AKP Budo Hernawan mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 11.45 WIB siang tadi. Bermula ketika truk tangki air sedang berhenti di bahu jalan untuk mengganti ban.

"Datang truk fuso dari arah Bogor menuju Jakarta menabrak truk tangki air," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Dalam kecelakaan ini, truk tangki air mengalami kerusakan di bagian belakang. Sedangakan, untuk truk fuso rusak pada bagian depan sebelah kiri.

"Faktor yang mempengaruhi kecelakan kurang antisipasi," jelasnya.

