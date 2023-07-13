Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bunuh Wanita Hamil di Cengkareng, Pelaku Ditangkap di Bandara Soetta

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:38 WIB
Bunuh Wanita Hamil di Cengkareng, Pelaku Ditangkap di Bandara Soetta
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Syahduddi. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap seorang pria berinisial H (30) di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, karena mencekik wanita hamil berinisial PAG (36) hingga tewas. Mayat korban ditemukan di kontrakan Jalan Cemara, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu (12/7/2023) malam.

"Kita amankan di wilayah sekitar Bandara soekarno Hatta yang bersangkutan akan melarikan diri," ujar Kapolres Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).

Ia mengatakan, pelaku merupakan kekasih dari wanita hamil tersebut.

"(Mereka) hanya pasangan kekasih. Pengakuan awal tersangka dia mencekik leher si wanita yang menyebabkan kematian," ucapnya.

Syahduddi menuturkan, kehamilan diduga menjadi motif pembunuhan wanita malang tersebut. Hal itu ia dapatkan berdasarkan keterangan tetangga.

"Motifnya patut diduga si perempuan ini mengalami hamil muda. Kemudian dari keterangan para saksi yang tinggal di sekitaran kontrakan, beberapa kali terjadi pertengkaran ataupun cekcok," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
