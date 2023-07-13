Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Video Tenaga Kerja di Bogor Dinarasikan Terjebak di Yayasan, Ini Faktanya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |19:17 WIB
Viral Video Tenaga Kerja di Bogor Dinarasikan Terjebak di Yayasan, Ini Faktanya
A
A
A

BOGOR - Beredar video di media sosial tenaga kerja yang dinarasikan terjebak di sebuah yayasan penyalur pekerja di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Rupanya, yang terjadi adalah kesalahpahaman perjanjian kerja antara pekerja dengan yayasan.

Video tersebut diunggah akun Instagram @infocileungsiid. Dalam video terlihat suasana di dalam yayasan yang direkam oleh salah satu pekerja.

Dinarasikan, para pekerja tersebut tidak bisa keluar dari yayasan. Pasalnya, harus membayar sejumlah uang tebusan kepada yayasan apabila hendak keluar.

Terpisah, Kapolsek Gung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha mengatakan pihaknya sudah mendatangi lokasi yayasan yang beredar tersebut. Polisi telah memeriksa semua dokumen yayasan termasuk dokumen pengambilan tenaga kerja yang mana dipastikan telah sesuai prosedur dan lengkap.

"Iya (yayasan legal dan tidak bermasalah)," kata Bayi dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Penyekapan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177051/penyekapan-aFAj_large.jpg
Detik-Detik Menegangkan Pembebasan Korban Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155049/penyekapan-VhI7_large.jpg
Wanita Muda di Depok Diduga Disekap Oknum Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151183/4_orang_sekap_dan_perkosa_remaja_cantik_di_samarinda_korban_dibuat_mabuk-EZeq_large.jpg
Empat Orang Sekap dan Perkosa Remaja Cantik di Samarinda, Korban Dibuat Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/338/3080510/penampakan_pria_yang_sekap_anak_perempuan_di_pospol_pejaten_jaksel-MLIw_large.jpeg
Penampakan Pria yang Sekap Anak di Pospol Pejaten Berbaju Tahanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079647/penyekapan_bocah_di_pospol_pejaten-tuEn_large.png
Fakta Terbaru Kasus Anak Disekap Pria Bersajam di Pospol Pejaten Jaksel, Pelaku Teman Bisnis Ayah Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079588/ojol-82Yy_large.jpg
Duh! Ojol Sibuk Berebut Videokan Situasi Menegangkan Ayah Sekap Anak di Pospol Pejaten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement