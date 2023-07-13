Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Penumpang Jatuh dari Peron di Stasiun Sudirman

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |19:44 WIB
Viral Penumpang Jatuh dari Peron di Stasiun Sudirman
Penumpang KRL jatuh dari peron di Stasiun Sudirman. (Instagram/love_jkt)
A
A
A

JAKARTA - Seorang perempuan penumpang KRL terjatuh ke kolong peron di Stasiun Sudirman, Jakarta. Petugas kemudian di Stasiun Sudirman sigap menolong penumpang tersebut.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @love_jkt, tampak seorang wanita jatuh dari peron. Tak lama KRL melintas.

Usai KRL melintas, wanita yang berada di bawah peron itu ditolong oleh petugas. Tampak penumpang lainnya yang berada di atas peron menyaksikan evakuasi.

"Seorang wanita diduga terjatuh ke rel saat kereta melintas di Stasiun Sudirman, Rabu (12/7) malam berdasarkan waktu postingan yang tertera," demikian keterangan postingan itu, Kamis (13/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178494//viral-WpGM_large.jpg
Breaking News! Kereta Anjlok di Rangkasbitung, Perjalanan KRL Terganggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178152//krl-VnoN_large.jpg
Perjalanan KRL Lintas Daru-Parung Panjang Gangguan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178071//krl-fJHj_large.jpg
KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Mengeluh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174633//penumpang_krl-tqwr_large.jpg
HUT Ke-80 TNI Bubar, Lalin Macet dan Penumpang di Stasiun Gondangdia–Manggarai Membeludak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174520//patung_jenderal_sudirman-Su35_large.jpg
4 Fakta Patung Jenderal Sudirman Bakal Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/338/3174440//krl-5sV8_large.jpg
Membeludak! KAI Prediksi Hampir Satu Juta Orang Naik KRL Hadiri HUT ke-80 TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement