Viral Penumpang Jatuh dari Peron di Stasiun Sudirman

JAKARTA - Seorang perempuan penumpang KRL terjatuh ke kolong peron di Stasiun Sudirman, Jakarta. Petugas kemudian di Stasiun Sudirman sigap menolong penumpang tersebut.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @love_jkt, tampak seorang wanita jatuh dari peron. Tak lama KRL melintas.

Usai KRL melintas, wanita yang berada di bawah peron itu ditolong oleh petugas. Tampak penumpang lainnya yang berada di atas peron menyaksikan evakuasi.

"Seorang wanita diduga terjatuh ke rel saat kereta melintas di Stasiun Sudirman, Rabu (12/7) malam berdasarkan waktu postingan yang tertera," demikian keterangan postingan itu, Kamis (13/7/2023).