Penumpang Jatuh dari Peron di Stasiun Sudirman, KCI Minta Maaf

JAKARTA - Seorang penumpang KRL terjatuh dari peron di Stasiun Sudirman, Jakarta. Penumpang itu kemudian ditolong oleh 3 petugas di stasiun.

Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter, Leza Arlan, meminta maaf atas kejadian tersebut.

"Kami mohon maaf atas kejadian tersebut," ujar Leza Arlan dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Ia menjelaskan, pengguna KRL itu diduga terjatuh karena kehilangan keseimbangan saat akan naik kereta.

"Kejadian bermula saat seorang pengguna yang akan naik ke dalam commuter line No.5153B relasi Cikarang-Angke di peron 1 pada Rabu (12/7) sekitar pukul 21.31 WIB, saat akan melangkah hilang keseimbangan," kata Leza.

Kemudian pengguna KRL itu dibawa ke posko kesehatan untuk diobati usai dievakuasi. Setelah kondisinya membaik, penumpang tersebut kembali melanjutkan perjalanan.

Pihaknya pun mengimbau para pengguna KRL untuk berhati-hati saat melangkah, baik ketika naik atau turun dari KRL.

"Pengguna diharapkan hati-hati saat akan melangkah naik ataupun turun kereta, berdirilah di belakang garis aman peron dan selalu ikuti arahan dan instruksi petugas di stasiun," ucapnya.