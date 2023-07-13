Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasar Tanah Abang Blok G Gelap, Tidak Memungkinkan Jadi Tempat Pakai Narkoba

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |20:17 WIB
Pasar Tanah Abang Blok G Gelap, Tidak Memungkinkan Jadi Tempat Pakai Narkoba
Bong atau alat isap sabu ditemukan di Pasar Blok G (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan kondisi gelap di Pasar lantai 2 dan 3 Pasar Tanah Abang Blok G pada malam hari tidak memungkinkan sebagai tempat menggunakan narkotika jenis sabu.

Diketahui, dua lantai itu diketahui sudah tidak aktif sebagai tempat perbelanjaan.

"Kondisi di sini memang gelap, kalau untuk jadi tempat narkoba sepertinya tidak ya. Karena yang seperti kita ketahui bahwa untuk pakai narkoba butuh pencahayaan dan di sini kondisi gelap. Kecil kemungkinannya tempat ini jadi pakai narkoba," ujar Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Para pedagang hanya bisa berjualan di lantai 1 Pasar Tanah Abang Blok G. lantai 2 dan 3 Blok G diduga menjadi tempat untuk memakai narkoba jenis sabu dan meminum minuman keras (miras).

Pihaknya juga telah menutup akses penjalan kaki untuk naik ke lantai 2 dan 3. Hal itu dilakukan untuk menghindari kembali penyalahgunaan bangunan tersebut.

"Beberapa akses juga sudah ditutup di sini. Dan hanya ada satu akses untuk bisa ke masjid atau ke atas," katanya.

Barang bukti temuan bong sabu yang sebelumnya ditemukan di lantai 2 juga telah dibawa ke laboraturium forensik. Ia mengatakan kandungan air yang masih ada di dalam bong tersebut telah di periksa di laboratorium forensik Mabes Polri. Hasil pemeriksaan keluar sejak Selasa 11 Juli 2023.

"Hasil lab dari sebuah alat hisap yang menyerupai bong sudah kita lakukan di lab for hasilnya telah keluar dan negatif dari kandungan narkotika dan psikotropika," ujar Komarudin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Tanah Abang Blok G sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179462/narkoba-1WP9_large.jpg
Pemulihan Korban Narkoba Bisa Seumur Hidup, Pemerhati Dorong Rehabilitasi ketimbang Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179259/mahfud_md-KNw5_large.jpg
Mahfud MD: Polri Bongkar Puluhan Ribu Kasus Narkoba Bukti Jalankan Asta Cita Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179089/narkoba-AbTL_large.jpg
Keberhasilan Polri Bongkar Jaringan Narkoba Wujud Pilar Pelindung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857/narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178628/narkoba-BYVI_large.jpg
Ratusan WNA Ditangkap di RI Terkait Narkoba, Terbanyak dari Negara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178165/yusril-x8u2_large.jpg
Yusril Tindak Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Lapas, Dipecat hingga Turun Pangkat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement