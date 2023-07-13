Pasar Tanah Abang Blok G Gelap, Tidak Memungkinkan Jadi Tempat Pakai Narkoba

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengatakan kondisi gelap di Pasar lantai 2 dan 3 Pasar Tanah Abang Blok G pada malam hari tidak memungkinkan sebagai tempat menggunakan narkotika jenis sabu.

Diketahui, dua lantai itu diketahui sudah tidak aktif sebagai tempat perbelanjaan.

"Kondisi di sini memang gelap, kalau untuk jadi tempat narkoba sepertinya tidak ya. Karena yang seperti kita ketahui bahwa untuk pakai narkoba butuh pencahayaan dan di sini kondisi gelap. Kecil kemungkinannya tempat ini jadi pakai narkoba," ujar Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Para pedagang hanya bisa berjualan di lantai 1 Pasar Tanah Abang Blok G. lantai 2 dan 3 Blok G diduga menjadi tempat untuk memakai narkoba jenis sabu dan meminum minuman keras (miras).

Pihaknya juga telah menutup akses penjalan kaki untuk naik ke lantai 2 dan 3. Hal itu dilakukan untuk menghindari kembali penyalahgunaan bangunan tersebut.

"Beberapa akses juga sudah ditutup di sini. Dan hanya ada satu akses untuk bisa ke masjid atau ke atas," katanya.

Barang bukti temuan bong sabu yang sebelumnya ditemukan di lantai 2 juga telah dibawa ke laboraturium forensik. Ia mengatakan kandungan air yang masih ada di dalam bong tersebut telah di periksa di laboratorium forensik Mabes Polri. Hasil pemeriksaan keluar sejak Selasa 11 Juli 2023.

"Hasil lab dari sebuah alat hisap yang menyerupai bong sudah kita lakukan di lab for hasilnya telah keluar dan negatif dari kandungan narkotika dan psikotropika," ujar Komarudin.