HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Curi Motor Guru SMK, Pemuda di Parung Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |20:45 WIB
Kepergok Curi Motor Guru SMK, Pemuda di Parung Ditangkap
Pelaku curanmor di Bogor ditangkap. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pemuda berinisial MD (19) kepergok saat hendak mencuri motor di SMK Yapia, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi segera mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan warga, Kamis (13/7/2023).

Kapolsek Parung, Kompol Sularso mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.45 WIB. Pelaku yang hendak mencuri motor dipergoki guru.

"Pelaku mencoba merusak kunci ganda motor milik salah satu guru. Namun, aksi tersebut diketahui," kata Sularso dalam keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Pelaku tidak berkutik ketika diamankan oleh guru dan staf sekolah tersebut. Untuk menghindari amukan massa, pelaku dibawa ke dalam sekolah.

"Langsung dibawa Polsek Parung guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

