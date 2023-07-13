Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Layani 9 Koridor, Halte Transjakarta Gatot Subroto LIPI Siap Beroperasi Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |21:16 WIB
Layani 9 Koridor, Halte Transjakarta Gatot Subroto LIPI Siap Beroperasi Besok
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Halte Transjakarta Gatot Subroto LIPI, Jakarta Selatan, akan mulai beroperasi kembali pada Jumat (14/7/2023) setelah dilakukannya revitalisasi

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transjakarta Wibowo mengatakan, Halte Gatot Subroto LIPI sudah dapat melayani koridor 9 dari Pluit ke Pinang Ranti.

“Pelanggan mulai besok sudah dapat menggunakan halte ini seperti biasa. Halte ini hadir dengan peningkatan untuk kenyamanan masyarakat, khususnya pelanggan Transjakarta,” kata Wibowo, Kamis (13/7/2023).

Wibowo menuturkan, setelah dilakukannya revitalisasi, daya tampung halte Transjakarta Gatot Subroto LIPI saat ini meningkat dari sebelumnya 138 pelanggan menjadi 924.

“Kedua kapasitas di kedua arah baik arah Pinang Ranti maupun arah Pluit,” kata dia.

Selain itu, untuk mengurangi adanya penumpukan pelanggan, kini para pengguna Transjakarta bisa menggunakan tap in dan tap out yang telah disediakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177913/kecelakaan-hlxZ_large.jpg
Transjakarta Tindak Tegas Pramudi Usai Kecelakaan di Halte Dukuh Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173012/transjakarta-TOIp_large.jpg
Layanan Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172975/transjakarta-OAsu_large.jpg
Transjakarta Rekayasa Layanan Koridor 1 Blok M-Kota Imbas Kegiatan di Bundaran HI, Cek Rutenya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3172008/kecelakaan-tpn0_large.jpg
Didesak Zero Accident, Dirut Transjakarta: Kecelakaan Tak Bisa Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3171947/yuza-YNcP_large.jpg
Terungkap Penyebab 2 Pramudi Wanita Transjakarta Kecelakaan dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170995/transjakarta-4uO3_large.jpg
Kronologi Bus Transjakarta Seruduk Empat Ruko di Pulogebang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement