Layani 9 Koridor, Halte Transjakarta Gatot Subroto LIPI Siap Beroperasi Besok

JAKARTA - Halte Transjakarta Gatot Subroto LIPI, Jakarta Selatan, akan mulai beroperasi kembali pada Jumat (14/7/2023) setelah dilakukannya revitalisasi

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transjakarta Wibowo mengatakan, Halte Gatot Subroto LIPI sudah dapat melayani koridor 9 dari Pluit ke Pinang Ranti.

“Pelanggan mulai besok sudah dapat menggunakan halte ini seperti biasa. Halte ini hadir dengan peningkatan untuk kenyamanan masyarakat, khususnya pelanggan Transjakarta,” kata Wibowo, Kamis (13/7/2023).

Wibowo menuturkan, setelah dilakukannya revitalisasi, daya tampung halte Transjakarta Gatot Subroto LIPI saat ini meningkat dari sebelumnya 138 pelanggan menjadi 924.

“Kedua kapasitas di kedua arah baik arah Pinang Ranti maupun arah Pluit,” kata dia.

Selain itu, untuk mengurangi adanya penumpukan pelanggan, kini para pengguna Transjakarta bisa menggunakan tap in dan tap out yang telah disediakan.