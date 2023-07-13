Sahabat Ganjar Beri Trauma Healing kepada Warga Korban Kebakaran di Tambora

Sahabat Ganjar beri trauma healing kepada warga korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat (Foto: Ist)

JAKARTA – Sahabat Ganjar (Saga) melakukan aksi kemanusiaan terhadap warga korban kebakaran di wilayah permukiman Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Para korban mendapatkan trauma healing mengingat peristiwa itu menyisakan duka dan pilu.

Selain membantu proses pemulihan, trauma healing yang diberikan merupakan bentuk dukungan emosional dari Saga.

Menurut Ketua DPW Sahabat Ganjar DKI Jakarta, Imron Rosyidi, kehadiran Saga sangat penting untuk memberikan dukungan kepada korban kebakaran melalui proses trauma healing sekaligus membantu para korban.

"Kami hadir di sini untuk mendukung para korban kebakaran dalam proses pemulihan mereka, trauma healing ini, kami berharap dapat memberikan bantuan dan penghiburan kepada mereka yang sedang menghadapi tantangan dan kesulitan setelah musibah,” Imron lewat keterangan tertulis, Kamis (13/7/2023).

Trauma healing yang diberikan Saga meliputi beberapa rangkaian penyembuhan seperti terapi kelompok, konseling dan sesi bimbingan. Kegiatan yang dilakukan Saga mendapat sambutan baik dari warga, salah satunya Ana.

“Saya merasa sangat terbantu dan terhibur dengan kegiatan trauma healing yang diselenggarakan oleh Sahabat Ganjar, ini memberikan kesempatan bagi para korban untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari sesama korban,” ujar Ana.