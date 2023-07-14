Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,4 Guncang Sumba Barat Daya NTT Malam Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |00:02 WIB
Gempa M3,4 Guncang Sumba Barat Daya NTT Malam Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 3,4 terjadi di Barat Daya, Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kedalaman gempa berada pada 18 Km.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya, Kamis (13/7/2023), malam ini.

“Kedalaman 18 Km,” tulis BMKG.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 23.15 WIB dengan titik lokasi 9.97 Lintang Selatan, 118.94 Bujur Timur. Pusat gempa berada pada 42 km Barat Daya Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
