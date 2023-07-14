Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Perindo Effendi Syahputra Berikan Wireless Speaker ke Warga Grogol Selatan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |00:23 WIB
Bacaleg Perindo Effendi Syahputra Berikan <i>Wireless Speaker</i> ke Warga Grogol Selatan
Bacaleg Perindo Effendi Syahputra (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo Dapil 7 DPRD DKI Jakarta, Effendi Syahputra memberikan bantuan wireless speaker ke warga Jalan Rawa Simprug II, RT 04/05, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juli 2023 malam.

"Ini sosialisasi kami dari Partai Perindo, saya sebagai Bacaleg Dapil 7 DPRD DKI meliputi wilayah Jakarta Selatan, hari ini mengunjungi Grogol Selatan, khususnya di RT 04 dan RW 05, yang Insyaallah ini merupakan daerah yang akan kita jadikan basis perjuangan Partai Perindo Jakarta Selatan, khususnya saya sendiri di sini," ujarnya pada wartawan di lokasi, Kamis (13/7/2023).

Menurutnya, kedatangannya itu diambut baik oleh warga, di mana dirinya sekaligus bersosialisasi dengan warga tersebut.

Ia berharap, ke depannya bisa terus menjalin kerja sama dan wilayah tersebut bisa menjadi basis suara bagi pihaknya dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Mudah-mudahan akan mendapatkan hasil baik di daerah sini. Berbagai upaya tentu akan kita lakukan, pendekatan yang paling penting adalah bagaimana Partai dan Caleg itu dekat dengan masyarakat dan ini yang terus kami lakukan di Perindo," tuturnya.

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta itu menerangkan bahwa dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang, Partai Perindo dan para Bacaleg dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu melakukan berbagai upaya guna mendapatkan suaranya. Tak ada caleg yang berdiam diri, tapi turun ke masyarakat secara langsung membuktikan langkah konkrit.

"Tak ada caleg yang berdiam diri, harus turun, harus membuktikan konkrit dekat dan melayani masyarakat serta inilah yang kami buktikan dengan kegiatan yang kami lakukan malam ini," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
