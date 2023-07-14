Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Panggil Saksi NU dan Muhammadiyah

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |08:05 WIB
4 Fakta Kasus Panji Gumilang, Bareskrim Panggil Saksi NU dan Muhammadiyah
Panji Gumilang (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang. Sejumlah saksi diperiksa.

Berikut fakta-faktanya:

1. Saksi Ahli dari NU dan Muhammadiyah 

Bareskrim Polri memanggil ahli agama dari unsur Kementerian Agama (Kemenag), Nahdlatul Ulama (NU), hingga Muhammadiyah pada Kamis 13 Juli 2023. 

"Ahli agama dari Kemenag, NU, Muhammadiyah dan MUI," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya yang dikutip.

2. Saksi Ahli ITE dan Bahasa 

Ramadhan menambahkan, pihaknya juga akan memintai keterangan dari ahli ITE dan ahli sosiologi. Hanya saja, Ramadhan tak membeberkan identitas ahli yang diperiksa.

Di sisi lain, penyidik juga kemarin telah memeriksa saksi ahli bahasa. "(Kemarin diperiksa) satu ahli bahasa," ucapnya.

3. Bareskrim Temukan Unsur Pidana Lain

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang pada Senin 3 Juli 2023. Usai periksa Panji Gumilang, Dit Tipidum Bareskrim Polri resmi meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/608/3121202/ratu_entok-Nhva_large.jpg
Minta Yesus Potong Rambut, TikTokers Ratu Entok Dihukum 2 Tahun 10 Bulan Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/338/3030011/pendeta-gilbert-diperiksa-polisi-terkait-dugaan-penistaan-agama-qaDp3OaYl4.jpg
Pendeta Gilbert Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/338/2998050/polisi-bakal-panggil-pendeta-gilbert-usai-dalami-saksi-dan-bukti-VHmxED9gYg.jpg
Polisi Bakal Panggil Pendeta Gilbert Usai Dalami Saksi dan Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/338/2997592/polisi-dalami-kasus-dugaan-penistaan-agama-pendeta-gilbert-EKR3tMLgoe.jpg
Polisi Dalami Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/337/2996943/pendeta-gilbert-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-buntut-viral-video-zakat-pOOXHlmWg1.jpg
Pendeta Gilbert Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Buntut Viral Video Zakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/340/2991628/sidang-perdana-komika-aulia-rakhman-didakwa-pasal-penistaan-agama-HCMrfNbXfi.jpg
Sidang Perdana, Komika Aulia Rakhman Didakwa Pasal Penistaan Agama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement