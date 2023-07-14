Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenkes: Enterovirus-11 Belum Ditemukan di Indonesia dan ASEAN

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |02:30 WIB
Kemenkes: Enterovirus-11 Belum Ditemukan di Indonesia dan ASEAN
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Mohammad Syahril mengatakan Enterovirus-11 (Echovirus-11) belum ditemukan di Indonesia maupun negara ASEAN.

"Berdasarkan penelusuran platform Bluedot, Enterovirus belum terdeteksi di Indonesia maupun negara-negara ASEAN," kata Mohammad Syahril dilansir Antaranews, Jumat (14/7/2023).

Ia mengatakan yang sempat terdeteksi di Laboratorium Nasional Sri Oemijati berjenis Enterovirus 71 (EV-71) karena termasuk program surveilans penyakit tangan, kaki, dan mulut (Hand, Foot, and Mouth Disease/HFMD).

Namun untuk Enterovirus-11 yang menyerang sejumlah bayi baru lahir di Eropa hingga saat ini belum dilakukan pemeriksaan.

Ia mengatakan, saat ini terdapat tiga laboratorium diagnosis yang dapat mengidentifikasi Enterovirus-11 di Indonesia, yakni Laboratorium Sri Oemijati Jakarta, Laboratorium Biofarma Bandung, dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya.

"Alat diagnosis Enterovirus di laboratorium dengan identifikasi kultur dan PCR untuk Enterovirus 71 dan polio virus. Untuk Enterovirus 11 dapat diidentifikasi melalui real time PCR dan sekuensing," katanya.

