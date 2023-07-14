Gempa M4,4 Guncang Lombok Utara NTB

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,4 mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (14/7/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa guncangan gempa berlangsung sekitar pukul 01:12 WIB.
BACA JUGA:
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
BACA JUGA:
"#Gempa Mag:4.4, 14-Jul-2023 01:12:38WIB, Lok:7.01LS, 116.28BT (150 km TimurLaut LOMBOKUTARA-NTB), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )