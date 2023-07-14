Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Butuh Proses Transisi Pemahaman KUHP Baru, Wamenkumham: Jika Tidak Bakal Culture Shock

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |05:30 WIB
Butuh Proses Transisi Pemahaman KUHP Baru, Wamenkumham: Jika Tidak Bakal <i>Culture Shock</i>
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Foto: MPI)
A
A
A

MATARAM - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif memandang, harus ada proses transisi bagi masyarakat untuk memahami lebih jauh terkait Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Hal itu dikatakannya saat menjadi keynote speech dalam acara “Kumham Goes To Campus 2023”, di Universitas Mataram, Kamis 13 Juli 2023.

"Maka benar transisi itu 3 tahun, sebab kalau tanpa transisi akan menjadi culture shock (Kegagapan Budaya). Karena ada perubahan yang mendasar. Perubahan ini dari segi konsep, visi misi dan sekali lagi harus merubah pola pikir saya pola pikir seluruh rakyat indonesia," ujar dia.

Pria yang akrab disapa Prof Eddy itu mencontohkan, bila seseorang menjadi korban kejahatan dan meminta aparat penegak hukum menghukum pelaku seberat-beratnya, itu sama saja berpikir dalam perspektif hukum pidana balas dendam.

"Nah ini dirubah oleh KUHP baru. KUHP baru ini tidak lagi menitikberatkan keadilan residivis/keadilan balas dendam, KUHP yang baru itu satu visinya adalah keadilan korektif, pelaku dijatuhkan sanksi, dan jangan bayangkan itu hanya penjara, Tidak," jelasnya.

Eddy menjelaskan, sanksi yang dijatuhkan dalam KUHP baru itu memiliki dua jenis yakni pidana dan tindakan. Sehingga, tidak selamanya seseorang pelaku dijatuhkan sanksi pidana, tetapi juga bisa sanksi tindakan.

"Orientasi KUHP nasional itu juga ada keadilan restoratif; mementingkan korban kejahatan. Kalau keadilan korektif untuk pelaku, keadilan restoratif untuk korban, maka keadilan yang ketiga rehabilitatif itu baik untuk pelaku dan korban," paparnya

"Pelaku tidak hanya dikenakan sanksi tapi juga harus diperbaiki. Korban tidak hanya dipulihkan tetapi juga harus diperbaiki," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111731/hukum-OdVU_large.jpg
Cegah Kekacauan Hukum, RUU KUHAP Dinilai Perlu Dirumuskan dengan Bijak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/337/3107312/hukum-icbp_large.jpg
Pakar Ungkap Sederet Pentingnya Reformasi Hukum Acara Pidana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/337/3107300/hukum-3TW0_large.jpg
Soal RUU KUHAP, Ahli Hukum Soroti 2 Pasal Terkait Kewenangan Jaksa-Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/07/18/2722245/media-asing-soroti-kriminalisasi-perzinahan-dan-kumpul-kebo-dalam-kuhp-baru-indonesia-lICfUtm0aW.jpg
Media Asing Soroti Kriminalisasi Perzinahan dan Kumpul Kebo dalam KUHP Baru Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/25/337/2600285/soal-ruu-kuhp-begini-penjelasan-wamenkumham-terkait-alat-kontrasepsi-dan-aborsi-ARyWY8c2Ct.jpg
Soal RUU KUHP, Begini Penjelasan Wamenkumham Terkait Alat Kontrasepsi dan Aborsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/09/337/2422573/pasal-penghinaan-wamenkumham-presiden-dan-wapres-harus-lapor-sendiri-ZvFmrPixgi.jpeg
Pasal Penghinaan, Wamenkumham: Presiden dan Wapres Harus Lapor Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement