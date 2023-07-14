Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar 34 Nama Calon Hakim Agung dan 6 Ad Hoc HAM Lolos Seleksi KY

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |02:24 WIB
Daftar 34 Nama Calon Hakim Agung dan 6 Ad Hoc HAM Lolos Seleksi KY
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) telah rampung menyelesaikan seleksi kualitas calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM. Total ada 34 orang yang lolos calon hakim agung dan 6 orang calon hakim ad hoc HAM.

34 calon hakim agung itu terdiri dari 24 pada kamar pidana, 6 orang kamar perdata, dan 4 orang pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak.

Selanjutnya mereka akan menjalani seleksi kesehatan dan kepribadian yang akan berlangsung pada Minggu kedua Agustus. Di mana jadwalnya akan diberikan di kemudian.

Dari jumlah tersebut Mahkamah Agung (MA) membutuhkan 1 hakim agung kamar perdata, 8 kamar pidana, 1 Kamar tata usaha negara khusus pajak. Sedangkan Hakim Ad Hoc HAM, MA membutuhkan 1 orang.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim pada KY, M Taufik HZ pun meminta kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait nama calon hakim tersebut sebagai bahan seleksi.

"Masyarakat dengan indentitas yang jelas diharapkan dapat memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak integritas, kapasitas, perilaku dan karakter calon hakim agung," katanya, Kamis 13 Juni 2023.

Informasi atau pendapat tertulis tersebut kata Taufik hendaknya dapat diterima tim seleksi calon hakim agung sebelum 31 Agustus 2023 lewat alamat email [email protected]

Masyarakat juga bisa mengirimkanya langsung ke alamat KY di jalan Kramat Raya nomor 7, Jakarta Pusat.

