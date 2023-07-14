Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bersurat ke Jokowi, MA Minta Hasbi Hasan Diberhentikan dari Jabatannya

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |02:46 WIB
Bersurat ke Jokowi, MA Minta Hasbi Hasan Diberhentikan dari Jabatannya
KPK tahan Sekretaris MA Hasbi Hasan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) Hasbi Hasan terancam diberhentikan jabatannya usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap kepengurusan perkara.

Juru Bicara MA, Suharto menuturkan bahwa Ketua MA Muhammad Syarifuddin telah melayangkan surat permohonan pemberhentian sementara Hasbi Hasan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis 13 Juli 2023.

"Surat KMA tertanggal 13 Juli 2023 dg Nomor : 126/ KMA/Kp.02.2/7/23. Perihal : Permohonan Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Prof.DR.H.Hasbi Hasan SH,MH Jabatan Sekretaris MA," ujar Suharto dalam keterangannya.

Surat tersebut juga berisikan penunjukkan posisi Sekretaris MA menggantikan Hasbi Hasan.

"Nomor : 127/KMA/Kp.04.5/7/2023. Perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris MA R I. Sedangkan yang diusulkan sebagai Plt Sekma RI Nama Bpk Sugiyanto SH,MH Jabatan Kepala Badan Pengawasan," kata Suharto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178858/budi-AG1s_large.jpg
KPK Sita Hasil Kebun Sawit Senilai Rp1,6 Miliar terkait TPPU Eks Sekretaris MA Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172444/kpk-mbXl_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Menas Erwin Tersangka Suap Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142816/kejagung_respons_pengakuan_zarof_ricar_tertekan_saat_diperiksa_bingung_duit_rp920_miliar_dari_mana-RZWr_large.jpg
Kejagung Respons Pengakuan Zarof Ricar Tertekan saat Diperiksa: Bingung Duit Rp920 Miliar dari Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133535/kpk-1yAP_large.jpg
Tangis Windy Yunita Pecah Usai Diperiksa KPK: Kerjaan Rusak Semua, Saya Hanya Korban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133064/hakim-sdg1_large.jpg
MA Mutasi Hakim Besar-besaran, Terbanyak di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114616/razman_nasution_dan_firdaus_oiwobo_minta_maaf_ke_ma-74zV_large.jpg
Datangi MA, Razman dan Firdaus Akhirnya Minta Maaf Soal Ribut di Persidangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement