Gempa 4,1 M Guncang Boul Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,1 terjadi di Buol, Sulawesi Tenggara dengan gedalaman gempa berada pada 10 kilometer.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya, Jumat (14/7/2023).

“Kedalaman 10 Km,” tulis BMKG dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 02.56 WIB dengan titik lokasi 2.14 LS, 121.67 BT. Pusat gempa berada pada 134 Km Timur Laut Buol, Sulawesi Tenggara.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )