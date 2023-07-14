Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa 4,1 M Guncang Boul Sulteng

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |04:35 WIB
Gempa 4,1 M Guncang Boul Sulteng
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,1 terjadi di Buol, Sulawesi Tenggara dengan gedalaman gempa berada pada 10 kilometer.

Informasi itu diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun twitter resminya, Jumat (14/7/2023).

“Kedalaman 10 Km,” tulis BMKG dilihat MNC Portal Indonesia.

BMKG menyebutkan gempa terjadi pada pukul 02.56 WIB dengan titik lokasi 2.14 LS, 121.67 BT. Pusat gempa berada pada 134 Km Timur Laut Buol, Sulawesi Tenggara.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Buol gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179565/gempa-9Dp6_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Cilacap Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179481/gempa_ntt-WXpq_large.jpg
Gempa M6,3 Guncang NTT, BMKG: Akibat Tumbukan Lempeng Indo-Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179468/gempa-GN4T_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,4 Guncang NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179445/gempa-FwBc_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulut Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179417/gempa-GpEv_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalaman 19 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179191/gempa-eR7j_large.jpg
BMKG: Gempa M5,0 di Nagan Raya Aceh akibat Aktivitas Sesar Besar Sumatra
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement