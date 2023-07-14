Hari Ini Bareskrim Polri Periksa Lucky Hakim Terkait Kasus Ponpes Al Zaytun

JAKARTA – Bareskrim Polri pada Jumat, (14/7/2023) akan memeriksa politikus, yang juga mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim sebagai saksi dalam kasus Pondok Pesantren Al Zaytun. Pemeriksaan yang akan dihadiri oleh Lucky Hakim dijadwalkan digelar pada pukul 10.00 WIB hari ini.

"Betul (dipanggil Penyidik Bareskrim Polri). InshaAllah besok (14 Juli 2023) saya hadir," kata Lucky saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023) malam.

Sebagai informasi, Penyidik Bareskrim Polri memanggil Lucky Hakim sebagai saksi dalam kasus Ponpes Al Zaytun, hal tersebut diketahui berdasarkan surat pemanggilan yang diterima MNC Portal.

"Memanggil saudara Lucky Hakim untuk hadir menemui penyidik di ruang Riksa Subdit 1 Dittipidum Bareskrim Polri lantai 4 pada Jumat (14/7/2023) pukul 10.00 untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana penodaan/penistaan agama yang dianut dan atau menyebarkan keonaran yang menimbulkan keresahan, kebencian dan permusuhan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun yang diduga dilakukan Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang atau Syekh Panji Gumilang," demikian isi surat pemanggilan tersebut.