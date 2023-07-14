Peristiwa 14 Juli: Jenderal Hoegeng Meninggal Dunia

BERBAGAI peristiwa nasional maupun dunia terjadi pada 14 Juli. Semua kejadian tersebut tercatat dan diingat sebagai peristiwa bersejarah.

Berikut peristiwa-peristiwa penting yang dilansir Okezone dari berbagai sumber:

14 Juli 1789 - Revolusi Prancis Dimulai

Dalam peristiwa ini merupakan periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis, dan lebih luas lagi, terhadap Eropa secara keseluruhan. Monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu tiga tahun.

Rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik, feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-jalan, dan oleh masyarakat petani di perdesaan.

Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan Gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru. Liberté, égalité, fraternité atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

14 Juli 1826 - Galaksi NGC 7793

NGC 7793 adalah salah satu galaksi paling terang dalam Grup Sculptor, sebuah grup galaksi di rasi bintang dengan nama yang sama. Grup itu sendiri bentuknya memanjang, grup galaksi longgar terikat dengan Galaksi Sculptor (NGC 253) dan galaksi pendamping yang membentuk inti erat terikat galaksi dekat pusat.