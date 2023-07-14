26 Jenderal Bintang 2 TNI Kena Mutasi, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Akhir Juni 2023 sederet pati TNI mendapatkan mutasi atau penugasan baru, beberapa di antaranya memasuki masa pensiun.

Mengutip keterangan dari laman resmi TNI, keputusan rotasi, mutasi, dan promosi ini didasarkan pada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam surat tersebut, 176 Pati TNI yang masuk daftar mutasi kali ini dan terdiri dari 73 Pati TNI Angkatan Darat (AD), 59 Pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 44 Pati TNI Angkatan Udara (AU).

Beberapa nama yang termasuk adalah para Pati bintang 2, berikut detailnya.

1. Mayjen TNI Sutan Finekri Arifin

Jabatan Lama : Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan

Jabatan Baru : Dosen Tetap Unhan

2. Mayjen TNI Jubei Levianto

Jabatan Lama : Staf Ahli Menhan Bid. Sosial

Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

3. Mayjen TNI Djaka Budhi Utama

Jabatan Lama : Deputi Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam

Jabatan Baru : Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI

4. Mayjen TNI Heri Wiranto

Jabatan Lama : Deputi Bid. Koordinasi Han Negara Kemenko Polhukam

Jabatan Baru : Deputi Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam

5. Mayjen TNI Achmad Riad

Jabatan Lama : Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI

Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

6. Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar

Jabatan Lama : Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Jahpers

Jabatan Baru : Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI

7. Mayjen TNI Helly Guntoro

Jabatan Lama : Kapusbekangad

Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

8. Mayjen TNI Dedy Agus Purwanto

Jabatan Lama : Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN

Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

9. Mayjen TNI Widhioseno

Jabatan Lama : Staf Khusus KSAD

Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

10. Mayjen TNI Gumuruh

Jabatan Lama : Staf Khusus KSAD

Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

11. Mayjen TNI (Mar) Yuliandar Tuah

Jabatan Lama : Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Sismennas Lemhannas

Jabatan Baru : Pati TNI AL (dalam rangka pensiun)

12. Laksda TNI Antongan Simatupang

Jabatan Lama : Staf Ahli Bid. Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam

Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

13. Laksda TNI Rubiyanto

Jabatan Lama : Koorsahli KSAL

Jabatan Baru : Staf Khusus KSAL

14. Laksda TNI Budi Setiawan

Jabatan Lama : Askomlek KSAL

Jabatan Baru : Koorsahli KSAL

15. Laksda TNI Bambang Irawan

Jabatan Lama : Deputi Bid. Opslat Bakamla

Jabatan Baru : Dosen Tetap Unhan

16. Laksda TNI Isrovi

Jabatan Lama : Staf Ahli Bid. Hankam Setjen Wantannas

Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

17. Laksda TNI Arsyad Abdullah

Jabatan Lama : Staf Khusus KSAL

Jabatan Baru : Staf Ahli Bid. Banusia Panglima TNI

18. Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas

Jabatan Lama : Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI

Jabatan Baru : Staf Khusus Panglima TNI

19. Laksda TNI Kisdiyanto

Jabatan Lama : Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Politik Lemhannas

Jabatan Baru : Deputi Bid. Koordinasi Han Negara Kemenko Polhukam

20. Laksda TNI Halili

Jabatan Lama : Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Sahli Panglima TNI

Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)