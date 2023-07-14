26 Jenderal Bintang 2 TNI Kena Mutasi, Berikut Daftarnya

JAKARTA - Akhir Juni 2023 sederet pati TNI mendapatkan mutasi atau penugasan baru, beberapa di antaranya memasuki masa pensiun.
Mengutip keterangan dari laman resmi TNI, keputusan rotasi, mutasi, dan promosi ini didasarkan pada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam surat tersebut, 176 Pati TNI yang masuk daftar mutasi kali ini dan terdiri dari 73 Pati TNI Angkatan Darat (AD), 59 Pati TNI Angkatan Laut (AL), dan 44 Pati TNI Angkatan Udara (AU).
Beberapa nama yang termasuk adalah para Pati bintang 2, berikut detailnya.
1. Mayjen TNI Sutan Finekri Arifin
Jabatan Lama : Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan
Jabatan Baru : Dosen Tetap Unhan
2. Mayjen TNI Jubei Levianto
Jabatan Lama : Staf Ahli Menhan Bid. Sosial
Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
3. Mayjen TNI Djaka Budhi Utama
Jabatan Lama : Deputi Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam
Jabatan Baru : Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI
4. Mayjen TNI Heri Wiranto
Jabatan Lama : Deputi Bid. Koordinasi Han Negara Kemenko Polhukam
Jabatan Baru : Deputi Bid. Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam
5. Mayjen TNI Achmad Riad
Jabatan Lama : Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI
Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
6. Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar
Jabatan Lama : Pa Sahli Tk. III KSAD Bid. Jahpers
Jabatan Baru : Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI
7. Mayjen TNI Helly Guntoro
Jabatan Lama : Kapusbekangad
Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
8. Mayjen TNI Dedy Agus Purwanto
Jabatan Lama : Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN
Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
9. Mayjen TNI Widhioseno
Jabatan Lama : Staf Khusus KSAD
Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
10. Mayjen TNI Gumuruh
Jabatan Lama : Staf Khusus KSAD
Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
11. Mayjen TNI (Mar) Yuliandar Tuah
Jabatan Lama : Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Sismennas Lemhannas
Jabatan Baru : Pati TNI AL (dalam rangka pensiun)
12. Laksda TNI Antongan Simatupang
Jabatan Lama : Staf Ahli Bid. Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam
Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
13. Laksda TNI Rubiyanto
Jabatan Lama : Koorsahli KSAL
Jabatan Baru : Staf Khusus KSAL
14. Laksda TNI Budi Setiawan
Jabatan Lama : Askomlek KSAL
Jabatan Baru : Koorsahli KSAL
15. Laksda TNI Bambang Irawan
Jabatan Lama : Deputi Bid. Opslat Bakamla
Jabatan Baru : Dosen Tetap Unhan
16. Laksda TNI Isrovi
Jabatan Lama : Staf Ahli Bid. Hankam Setjen Wantannas
Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
17. Laksda TNI Arsyad Abdullah
Jabatan Lama : Staf Khusus KSAL
Jabatan Baru : Staf Ahli Bid. Banusia Panglima TNI
18. Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas
Jabatan Lama : Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI
Jabatan Baru : Staf Khusus Panglima TNI
19. Laksda TNI Kisdiyanto
Jabatan Lama : Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Politik Lemhannas
Jabatan Baru : Deputi Bid. Koordinasi Han Negara Kemenko Polhukam
20. Laksda TNI Halili
Jabatan Lama : Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Sahli Panglima TNI
Jabatan Baru : Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)