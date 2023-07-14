Daftar 10 Jenderal TNI Dimutasi Jadi Stafsus KSAD Dudung Abdurachman

JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan TNI terhadap 176 perwira tinggi (Pati). Kebijakan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/690/VII/2023 tanggal 26 Juni 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Dari jumlah yang dimutasi tersebut, terdapat sejumlah nama jenderal TNI yang beralih tugas menjadi staf khusus (stafsus) KSAD Dudung Abdurachman.

Berikut daftar lengkapnya:

1. Brigjen TNI Amping Bujasar Tangdilintin

Brigjen TNI Amping Bujasar Tangdilintin baru saja ditunjuk menjadi staf khusus (stafsus) KSAD. Pada riwayat kariernya, sejumlah posisi penting lain pernah ditempatinya. Sebut saja seperti Kasdam XIV/Hasanuddin (2021-2022) hingga Ir Puspenerbad (2022-2023).

2. Brigjen TNI Frederick Made Setiawan

Berikutnya ada nama Brigjen TNI Frederick Made Setiawan. Sebelum ditunjuk menjadi stafsus KSAD Dudung Abdurachman, dia menjabat Aslog Kaskogabwilhan III.

BACA JUGA:

3. Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan

Kemudian, ada juga nama Brigjen TNI Iwan Bambang Setiawan. Pati bintang satu ini dimutasi dari Penasihat Militer Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) PBB di New York, Amerika Serikat.

Pada tugas barunya, Iwan akan menjadi staf khusus (stafsus) KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.