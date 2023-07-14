Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Dalami Transaksi Jual Beli Aset Rafael Alun Atas Nama Orang Lain

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:48 WIB
KPK Dalami Transaksi Jual Beli Aset Rafael Alun Atas Nama Orang Lain
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami transaksi jual beli aset Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang diatasnamakan orang lain.

Rafael diduga memiliki aset dengan menggunakan identitas pihak lain yang kemudian diperjualbelikan. Dugaan itu kemudian didalami penyidik lewat dua saksi yakni, Vice GM Baiker Garas, Ardiansyah Aidil dan Wirawaswata, Semiwati Widjaja.

"Kedua saksi hadir didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan transaksi jual beli aset tersangka RAT yang diduga sengaja untuk disamarkan asal usul kepemilikannya," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (14/7/2023).

Lebih lanjut, Ali menginformasikan bahwa terdapat dua saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik pada Kamis, 13 Juli 2023. Kedua saksi tersebut yakni, Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat, Sjamsuri Liga dan Wiraswasta, Supriyadi. KPK bakal menjadwal ulang pemeriksaan terhadap keduanya.

"Sjamsuri Liga (Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat) saksi tidak hadir dan konfirmasi untuk dijadwal ulang. Supriyadi (Wiraswasta) saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi," jelasnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Rafael diduga menerima gratifikasi sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Gratifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pemeriksaan perpajakan pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gratifikasi KPK Rafael Alun
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179688//kasus_korupsi_kemnaker-y5C2_large.jpg
KPK Ungkap Dugaan Setoran Rutin Oknum Kemnaker dari Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179670//whoosh-5qYk_large.png
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ini Reaksi KCIC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179631//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-dVxR_large.jpg
Kasus Dugaan Mark-up Proyek Whoosh, KPK: Penyelidikan Dimulai sejak Awal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179616//kpk_telusuri_dugaan_mark_up_proyek_whoosh-zkKf_large.jpg
KPK Telusuri Dugaan Mark-up Proyek Whoosh: Sudah Tahap Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179600//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nQiO_large.jpg
KPK Hentikan Penyelidikan Lahan Sumber Waras: Pengadaan Sesuai Prosedur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179553//kpk-WNvR_large.jpg
Disidang di Kendari, Penahanan Dua Tersangka Penyuap Bupati Koltim Dipindahkan KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement