INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, KPK Panggil Menhub Budi Karya Terkait Kasus Suap Proyek Jalur Kereta

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |13:13 WIB
Hari Ini, KPK Panggil Menhub Budi Karya Terkait Kasus Suap Proyek Jalur Kereta
Penyidik KPK berencana panggil Menhub Budi Karya Sumadi pada hari ini (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Pada hari ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Budi Karya dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Budi Karya bakal digali keterangannya terkait kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa-Sumatera, tahun anggaran 2018-2022.

"Pemeriksaan dilakukan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Budi Karya Menteri Perhubungan Republik Indonesia," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya Jumat (14/7/2023).

Selain Menhub Budi Karya, penyidik KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) M Risal Wasal dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenhub, Maulana Yusuf.

Belum diketahui apa yang ingin digali penyidik KPK dari keterangan para saksi tersebut. Tapi sebelumnya, KPK menduga ada aliran uang suap proyek jalur kereta api yang mengucur ke petinggi Kemenhub. KPK sedang mendalami informasi tersebut.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tahun Anggaran 2018-2022. Dari 10 tersangka tersebut, enam di antaranya merupakan pihak penerima suap.

